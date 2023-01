Stage Vacances Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

Stage Vacances Patinoire Olympique de Limoges, 13 février 2023, Limoges. Stage Vacances 13 février – 16 mars Patinoire Olympique de Limoges Stage Patinage Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dans 3 semaines, c’est déjà les vacances !!!!

Pas d’idée pour occuper vos enfants ?

==> Que pensez-vous d’un stage de Patinage

Inscrivez les au stage de patinage !!⛸

Celui-ci aura lieu du lundi 13 au vendredi 17 février 2023, de 15h à 16h.

Encadré par un moniteur glace diplômé d’Etat.

Le stage est accessible à toute personne dès 4 ans, profitez-en

A bientôt dans votre patinoire olympique municipale de la Ville de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T15:00:00+01:00

2023-03-16T16:00:00+01:00

