Tournoi de Hockey/glace Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Tournoi de Hockey/glace Patinoire Olympique de Limoges, 17 décembre 2022, Limoges. Tournoi de Hockey/glace 17 et 18 décembre Patinoire Olympique de Limoges Annulation des séances publiques de ce weekend 17 et 18 décembre Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T08:00:00+01:00

2022-12-18T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Patinoire Olympique de Limoges Adresse Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Le Sablard Ville Limoges lieuville Patinoire Olympique de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

Patinoire Olympique de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Tournoi de Hockey/glace Patinoire Olympique de Limoges 2022-12-17 was last modified: by Tournoi de Hockey/glace Patinoire Olympique de Limoges Patinoire Olympique de Limoges 17 décembre 2022 Limoges Patinoire olympique de Limoges : Limoges

Limoges Haute-Vienne