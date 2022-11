Soirée Féérie de Noël Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Soirée Féérie de Noël Patinoire Olympique de Limoges, 16 décembre 2022, Limoges. Soirée Féérie de Noël Vendredi 16 décembre, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges Soirée à thème musicale Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Envie d’un avant-goût avant les fêtes ??

Rendez-vous, le vendredi 16 décembre 2022 à la Patinoire Olympique de la Ville de Limoges pour une soirée « Féérie de Noël »

Soirée ouverte à tous ! Petits rennes, grands lutins et même le Père Noël est le bienvenue s’il a le temps de venir nous faire un coucou !

Venez patiner dans une ambiance Noël pour le simple prix d’une entrée.

Une soirée animée par notre DJ partenaire Music and Geek.

2022-12-16T21:00:00+01:00

2022-12-16T23:30:00+01:00

