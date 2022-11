Soirée Laser League Patinoire Olympique de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Soirée Laser League Patinoire Olympique de Limoges, 2 décembre 2022, Limoges. Soirée Laser League Vendredi 2 décembre, 21h00 Patinoire Olympique de Limoges Laser Game sur Glace Patinoire Olympique de Limoges Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Le Sablard Limoges 87045 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine /// ALERTE INFO SORTIE \

Tu veux t’amuser différemment à la Patinoire de Limoges ?

Rendez-vous le vendredi 2 décembre, à partir de 21h pour une soirée Laser League Limoges !!!

Le concept 1/3 de glace pour du laser game sur glace (en basket) et 2/3 de glace pour la glisse en patins.

Inscriptions directement sur place sans supplément de prix.

On vous attends nombreux !!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T21:00:00+01:00

2022-12-02T23:30:00+01:00

