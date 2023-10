HOCKEY l Synerglace Ligue Magnus – Calendrier des matchs à domicile des Boxers Patinoire Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde HOCKEY l Synerglace Ligue Magnus – Calendrier des matchs à domicile des Boxers Patinoire Mériadeck Bordeaux, 27 octobre 2023, Bordeaux. HOCKEY l Synerglace Ligue Magnus – Calendrier des matchs à domicile des Boxers 27 octobre 2023 – 1 mars 2024 Patinoire Mériadeck Tarifs en ligne. Lancé pour la première fois lors de la saison 1906-1907, le championnat de France élite de hockey sur glace a connu diverses appellations (1e série, Nationale A, Élite, …) avant de déboucher sur l’actuelle Synerglace Ligue Magnus. Calendrier des matches à domicile 27 octobre à 20h00 : Bordeaux – Amiens

3 novembre à 20h00 : Bordeaux – Angers

21 novembre à 20h00 : Bordeaux – Anglet

26 novembre à 20h00 : Bordeaux – Cergy-Pontoise

3 décembre à 20h00 : Bordeaux – Rouen

8 décembre à 20h00 : Bordeaux – Amiens

28 décembre à 20h00 : Bordeaux – Cergy-Pontoise 30 décembre à 20h00 : Bordeaux – Gap

5 janvier à 20h00 : Bordeaux – Chamonix

12 janvier à 18h15 : Bordeaux – Angers

16 janvier à 20h00 : Bordeaux – Nice

26 janvier à 20h00 : Bordeaux – Marseille

2 février à 20h00 : Bordeaux – Grenoble

16 février à 20h00 : Bordeaux – Briançon

23 février à 20h00 : Bordeaux – Rouen

1 mars à 20h00 : Bordeaux – Anglet Patinoire Mériadeck 95 Cours du Maréchal Juin, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.hockey-boxers-de-bordeaux.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:00:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

2024-03-01T20:00:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00 boxer bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Patinoire Mériadeck Adresse 95 Cours du Maréchal Juin, 33000 bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Patinoire Mériadeck Bordeaux latitude longitude 44.834891;-0.587663

Patinoire Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/