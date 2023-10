Halloween à la patinoire Patinoire Limoges, 31 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

!!! ALERTE ANIMATION !!!

Séances publiques hantées.

Viens frissonner sur la glace, dans une ambiance « mortelle »

Distribution de bonbons ensorcelés.

* Location de patins offerte aux personnes déguisées.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

Patinoire boulevard des Petits Carmes

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



!!! ANIMATION ALERT!!!

Haunted public sessions.

Come and shiver on the ice, in a « mortal » atmosphere

Distribution of bewitched sweets.

* Free skate rental for those in costume

¡¡¡!!! ¡¡¡ALERTA DE ANIMACIÓN!!!

Sesiones públicas embrujadas.

Venga a temblar sobre el hielo, en un ambiente « mortal »

Reparto de caramelos embrujados.

* Alquiler gratuito de patines para los disfrazados

!!! ANIMATIONSALARM!!!

Öffentliche Sitzungen, in denen es spukt.

Komm und schaudere auf dem Eis in einer « tödlichen » Atmosphäre!

Verteilung von verhexten Süßigkeiten.

* Schlittschuhverleih für verkleidete Personen gratis

Mise à jour le 2023-10-12 par SPL Terres de Limousin