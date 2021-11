Patinoire La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1 décembre 2021, ELANCOURT.

Patinoire

du mercredi 1 décembre au mercredi 15 décembre à La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines

Du mercredi 1er au mercredi 15 décembre – Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h et le samedi 11 décembre de 11h à 19h – Sur réservation Petits et grands, enfilez bonnets, gants et doudoune, choisissez votre créneau d’une heure et venez patiner dans l’écrin magique de La Chapelle. Créneaux d’une heure / patins fournis Séances scolaires les mardis, jeudis et vendredis. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Noël décalé de La Commanderie À vous les joies de la glisse dans la Chapelle de La Commanderie !

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

