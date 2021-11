Patinoire La Banquise Saint-Malo, 26 novembre 2021, Saint-Malo.

Patinoire La Banquise Esplanade Saint-Vincent Devant les remparts Saint-Malo

2021-11-26 – 2021-11-26 Esplanade Saint-Vincent Devant les remparts

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

La patinoire « La Banquise » fait son grand retour !

Les patins et la piste de glace de 520m2 sont prêts à vous accueillir. Prévoyez manteaux chauds, gants (très recommandés), écharpes et bonnets et c’est parti pour la glisse !

C’est l’occasion parfaite pour venir se détendre entre amis ou en famille pendant les fêtes .

Profitez-en, la location des patins est offerte et le temps de glisse illimité !

Horaires d’ouverture :

Hors vacances : du lundi au jeudi de 11h à 20h, vendredi de 11h à minuit, samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 20h

Pendant les vacances : tous les jours de 10h à minuit (y compris Noël et jour de l’An)

La présentation du passe sanitaire sera demandée à l’accueil, à partir de 12 ans.

La patinoire est proposée en partenariat avec la Ville et l’IMCA (Union des Commerçants d’Intra-Muros).

labanquise@maisonhector.com

La patinoire « La Banquise » fait son grand retour !

Les patins et la piste de glace de 520m2 sont prêts à vous accueillir. Prévoyez manteaux chauds, gants (très recommandés), écharpes et bonnets et c’est parti pour la glisse !

C’est l’occasion parfaite pour venir se détendre entre amis ou en famille pendant les fêtes .

Profitez-en, la location des patins est offerte et le temps de glisse illimité !

Horaires d’ouverture :

Hors vacances : du lundi au jeudi de 11h à 20h, vendredi de 11h à minuit, samedi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 20h

Pendant les vacances : tous les jours de 10h à minuit (y compris Noël et jour de l’An)

La présentation du passe sanitaire sera demandée à l’accueil, à partir de 12 ans.

La patinoire est proposée en partenariat avec la Ville et l’IMCA (Union des Commerçants d’Intra-Muros).

Esplanade Saint-Vincent Devant les remparts Saint-Malo

dernière mise à jour : 2021-11-20 par