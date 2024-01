Soirée jeux d’hiver à la Patinoire – Vendredi 19 janvier Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac, vendredi 19 janvier 2024.

Soirée jeux d’hiver à la Patinoire – Vendredi 19 janvier Venez vous essayer au biathlon et à la réalité virtuelle. Vendredi 19 janvier, 20h30 Patinoire Jacques-Raynaud Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

Patinoire Jacques-Raynaud 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 74 71 40 »}, {« type »: « email », « value »: « sports@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://patinoireblagnac.fr/ »}]

animations patinoire