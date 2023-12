Gala de la ligue des champions – Samedi 13 janvier Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Gala de la ligue des champions – Samedi 13 janvier Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac, 13 janvier 2024, Blagnac. Gala de la ligue des champions – Samedi 13 janvier Samedi 13 janvier 2024, 20h00 Patinoire Jacques-Raynaud Renseignements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T23:00:00+01:00 Patinoire Jacques-Raynaud 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-blagnac.fr/annuaires/associations/association/blagnac-patinage-sur-glace »}] patinage gala Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Code postal 31700 Lieu Patinoire Jacques-Raynaud Adresse 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Latitude 43.640715 Longitude 1.382082 latitude longitude 43.640715;1.382082

Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/