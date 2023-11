TBHC – Clermont Patinoire Jacques Raynaud Blagnac Catégorie d’Évènement: Blagnac TBHC – Clermont Patinoire Jacques Raynaud Blagnac, 18 novembre 2023, Blagnac. TBHC – Clermont Samedi 18 novembre, 19h30 Patinoire Jacques Raynaud Championnat de France 2023-2024 – Division 2 – Journée 7 Patinoire Jacques Raynaud 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac, France Blagnac Occitanie Tram : Ligne T1 : Arrêt Patinoire-BarradelsBus : ligne 70 – arrêt De Gaulle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00 TBHC Détails Catégorie d’Évènement: Blagnac Autres Lieu Patinoire Jacques Raynaud Adresse 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac, France Ville Blagnac Lieu Ville Patinoire Jacques Raynaud Blagnac latitude longitude 43.640837;1.381491

Patinoire Jacques Raynaud Blagnac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/