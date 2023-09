Cet évènement est passé Week-end d’ouverture de la patinoire – Les 16 et 17 septembre Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Week-end d'ouverture de la patinoire – Les 16 et 17 septembre
Patinoire Jacques-Raynaud
Blagnac, 15 septembre 2023

Renseignements
VENDREDI 15

En soirée – Tournoi de hockey SAMEDI 16

à 16h30 – Démonstration de hockey

à 17h – Match séniors D2 par le TBHC Bon à savoir

– Tarif de 4 € (entrée+patins) en vigueur tout le mois de septembre sur toutes les séances

– Tarif de 4 € (entrée+patins) en vigueur tout le mois de septembre sur toutes les séances

– Mise à disposition de matériel ludique pour les enfants de 4 à 12 ans

Patinoire Jacques-Raynaud
10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac
Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie
sports@mairie-blagnac.fr
05 62 74 71 40
https://patinoireblagnac.fr/

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

