Le club Street jump Blagnac organise samedi 3 juin, à partir de 19h, à la patinoire Jacques Raynaud, l’Urban contest, compétition internationale de parkour et tricking. Les plus grands mondiaux seront présents et proposeront un spectacle à couper le souffle !

Au programme, spectacle et compétition rassembleront les meilleurs athlètes dans chacune des disciplines: parkour (speedrun) tricking (battle 1vs1).

Présence du top français et international, avec en tête d’affiche : Archie Aroyan, vice-champion du monde de parkour, gagnant de la dernière édition. Le gagnant tricking de l’urban contest 2022, Marco Lindley fera son retour pour remettre son titre en jeu. Nicolas Delfau, co-fondateur du club de Street jump 31, gagnant de battle tricking 2vs2 à New York, Paris et Tel-Aviv sera également présent.

La soirée sera animée par Dj T-sia vice-championne de France Red Bull 3 style.

Ce show de trois heures est l’un des plus importants rendez-vous internationaux dédiés à ces sports nouveaux et spectaculaires.

Plus de 1500 spectateurs sont attendus.

C’est une performance sportive à ne pas manquer. Ils sautent, roulent, volent et réalisent des prouesses acrobatiques impressionnantes pour s’affranchir de tous les obstacles. Ils pratiquent le parkour, l’art du déplacement en paysage urbain ou naturel ou le tricking, qui mêle arts martiaux et breakdance

La billetterie en ligne est ouverte, pensez à réserver votre place.

Tarif étudiant à 10€.

Patinoire Jacques-Raynaud 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

