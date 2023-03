Soirée Millénium à la patinoire – Vendredi 24 mars Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Soirée Millénium à la patinoire – Vendredi 24 mars Patinoire Jacques-Raynaud, 24 mars 2023, Blagnac. Soirée Millénium à la patinoire – Vendredi 24 mars Vendredi 24 mars, 20h30 Patinoire Jacques-Raynaud Renseignements Replonger dans les années 2000 avec les plus grands hits House et Electro. Notre DJ vous fera passer une soirée inoubliable avec des titres qui ont marqué l‘histoire de la musique et de la danse. Patinez sur des titres d‘artistes comme Daft Punk, Bob Sinclar, David Guetta et bien d‘autres. Patinoire Jacques-Raynaud 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 74 71 40 »}, {« type »: « email », « value »: « sports@mairie-blagnac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:30:00+01:00

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T22:30:00+01:00 patinoire blagnac

Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Patinoire Jacques-Raynaud Adresse 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac

Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Soirée Millénium à la patinoire – Vendredi 24 mars Patinoire Jacques-Raynaud 2023-03-24 was last modified: by Soirée Millénium à la patinoire – Vendredi 24 mars Patinoire Jacques-Raynaud Patinoire Jacques-Raynaud 24 mars 2023 Blagnac Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac

Blagnac Haute-Garonne