Patinoire éphémère Autun, 12 février 2022, Autun.

Patinoire éphémère PARC DES EXPOSITIONS AUTUN 1 Avenue André Frénaud Autun

2022-02-12 – 2022-03-05 PARC DES EXPOSITIONS AUTUN 1 Avenue André Frénaud

Autun Saône-et-Loire Autun

9 9 EUR La Patinoire ouvrira ces portes le 12 février à 10h00 jusqu’au 6 mars 19h00, toujours sur le même rythme quotidien de 3 séances de 2 heures, de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 17h à 19h sans oublier les soirées givrées du samedi soir sous les effets lumières sublimés par l’emblématique boule à facette.

Tous les mercredis et les dimanches après-midi l’un des personnages emblématiques de la Pat’Patrouille « Marcus » partira en mission sur le jardin de glace à la rencontre des jeunes patineurs et de leurs parents.

Une belle occasion de faire le bonheur des plus petits qui pourront partager des moments précieux et plonger dans l’univers de la célèbre série d’animation.

Les Soirées Givrées du samedi sans aucun doute très attendues pour refaire la fête, continueront d’ambiancer le lieu avec des thématiques festives, tout comme les “pré-soirées” du Service animation jeunesse du Grand Autunois Morvan qui proposeront aux jeunes patineurs des thèmes inédits et décalés les mardis et jeudis des vacances scolaires de 17h à 19h, fous rires garantis !

Rien de plus naturel que de proposer cette année au service animation un espace dédié directement dans le grand hall près de la piste de glisse pour être au plus près des attentes du jeune public qui pourra passer d’un univers de jeux à un autre.

Enfin, comme de coutume, la ludothèque sera présente avec de nombreuses activités les après-midis des vacances scolaires, de 14h à 17h au chaud dans le hall d’accueil (hors week-ends).

Invité surprise pour les plus petits !

Un invité de marque et non des moindres sera présent tous les mercredis après-midi, et les dimanches afin d’accompagner les plus jeunes sur le jardin de glace !

Un des personnages emblématiques de la célèbre série d’animation Pat’Patrouille offrira aux petits patineurs de nombreuses surprises.

…Aucune mission n’est trop dure car la Pat’Patrouille assure !

Soirées givrées les samedis de 20h30 à 23h00 !

Cette année, elles seront l’occasion de mettre à l’honneur de jeunes DJ’s du territoire !

Quatre nocturnes seront proposées !

Une NOUVEAUTE de taille : la régie son et lumières sera installée au centre de la piste ! Véritable prouesse technique de la société Synerglace et de la jeune société autunoise Val’Kev Animation qui participera cette année activement à l’animation des soirées festives des samedis soirs.

BILLETTERIE SUR PLACE

info@parc-expositions-autun.com +33 3 85 86 95 80 https://www.parc-expositions-autun.com/

