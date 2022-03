Patinoire en fête Besançon, 4 mars 2022, Besançon.

Patinoire en fête Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon

2022-03-04 21:00:00 – 2022-03-04 23:30:00 Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier

Besançon Doubs Besançon

4.75 EUR Patinoire en fête

La patinoire de Besançon vous propose de venir fêter « Carnaval » le mercredi 2 mars de 14h15 à 16h45.

Le concours du meilleur déguisement couronnera les champions et championnes de l’après-midi avec de nombreux lots à gagner !

Et deux jours plus tard, « la soirée night show » du vendredi 4 mars permettra aux fêtards de venir « s’ambiancer » de 21h à 23h30 au rythme des sons du moment et des jeux de lumière installés pour l’occasion !

Attention, jeudi 3 mars, la séance de 18h30 est annulée (privatisation).

Nombre d’entrées limité à 600 par séance (sans réservation). Tarifs d’entrée habituels et respect du protocole sanitaire en vigueur.

Tarifs d’entrée habituels et respect du protocole sanitaire en vigueur :

Ticket adulte : 4,75 €

Ticket jeune : 3,40 €

10 tickets adulte : 37 €

10 tickets jeune : 23,75 €

Contact :

03 81 41 23 00

piscines.patinoire@besancon.fr

piscines.patinoire@besancon.fr +33 3 81 41 23 00 https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/patinoire/

Patinoire Lafayette 5 Rue Louis Garnier Besançon

dernière mise à jour : 2022-02-25 par