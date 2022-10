Patinoire écologique et manège – Noël Bleu 2022 Guebwiller Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Patinoire écologique et manège – Noël Bleu 2022 Guebwiller, 26 novembre 2022, Guebwiller. Patinoire écologique et manège – Noël Bleu 2022

Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller Haut-Rhin

2022-11-26 – 2022-12-23 Guebwiller

Haut-Rhin EUR Au coeur de la Place de l’Hôtel de Ville, retrouvez la patinoire écologique, le manège 1900 et ses chalets gourmands. br>

Retrouvez Noël Bleu sur Facebook et sur www.ville-guebwiller.fr Patinoire et manège 1900 pour le plaisir des petits et des grands ! Guebwiller

