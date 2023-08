Championnats de France Elite de patinage Patinoire du Pôle Sports et Loisirs Vaujany, 9 décembre 2023, Vaujany.

Vaujany,Isère

Vaujany à l’honneur et le plaisir d’accueillir au sein de sa patinoire, une nouvelle fois les Championnats de France Elite de patinage !.

2023-12-09 fin : 2023-12-14 . .

Patinoire du Pôle Sports et Loisirs

Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Vaujany welcomes the French Elite Skating Championships at the Vaujany ice rink!

Vaujany tiene el honor y el placer de acoger una vez más los Campeonatos de Francia de Patinaje de Elite

Vaujany hat die Ehre und das Vergnügen, in seiner Eishalle erneut die französischen Meisterschaften der Elite im Eislaufen auszurichten!

