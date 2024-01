Compétition de ballet sur glace – Trophée des Bords de Loire 2024 Patinoire du Petit Port Nantes, samedi 2 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-02 14:00 – 22:00

Gratuit : non – Plein tarif sur place 15 € (13 € en prévente en ligne jusqu’au 25 février) – Tarif réduit sur place 8 € pour les moins de 12 ans et pour les licenciés du club Nantes Sports de Glace – Gratuit pour les moins de 6 ans Billetterie : nantes-sports-de-glace.assoconnect.com Tout Public

Le samedi 2 mars 2024, la Patinoire du Petit Port à Nantes accueillera le Trophée des Bords de Loire, compétition nationale de Ballet sur Glace organisée par le club Nantes Sports de Glace. Cette première compétition de la saison rassemblera une vingtaine d’équipes, soit plus de 300 patineurs venus de toute la France. Parmi elles, les deux équipes nantaises : les Passio’Nantes, championnes du Critérium de France 2023 dans la catégorie Open 15 ans, et les Rayo’Nantes qui participeront à leur première compétition dans la catégorie Open Mixed Age : venez les soutenir !!! Décors, accessoires, portés, danse, sauts, pirouettes, le Ballet sur Glace est à la fois du SPORT et du SPECTACLE ! Au programme : – Matin : entrainements officiels (accès libre) – Après-midi : compétition – Soirée : podiums. Evénement facebook

Patinoire du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 01 77 http://www.nge-nantes.fr https://www.nsg.fr/2023/12/17/billetterie-trophee-des-bords-de-loire-2024/