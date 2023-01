Patinoire d’hiver Valréas Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse

Patinoire d’hiver Valréas, 11 janvier 2023, Valréas . Patinoire d’hiver Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand Valréas Vaucluse Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville)

2023-01-11 14:30:00 – 2023-02-08 18:00:00

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville)

Valréas

Vaucluse EUR 2 La Patinoire de Valréas, animée par le Handball Club de Valréas (HBCV) reste ouverte pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! Port des gants recommandé. commerce@mairie-valreas.fr +33 6 13 05 92 22 https://www.valreas.net/ Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Valréas, Vaucluse Autres Lieu Valréas Adresse Valréas Vaucluse Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Ville Valréas lieuville Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Departement Vaucluse

Valréas Valréas Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

Patinoire d’hiver Valréas 2023-01-11 was last modified: by Patinoire d’hiver Valréas Valréas 11 janvier 2023 Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Place Aristide Briand Valréas Vaucluse Valréas Vaucluse

Valréas Vaucluse