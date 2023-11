Disco sur glace Patinoire des Vernets Les Acacias, 11 novembre 2023, Les Acacias.

Disco sur glace 11 novembre 2023 – 10 février 2024, les samedis Patinoire des Vernets Tarif normal: Fr 7.-,Tarif réduit (- 25 ans, AI, AVS): Fr. 3.50, Carte 20 ans/20 francs: Fr. 2.-,

Location des patins : Fr. 2.- / la paire

La patinoire des Vernets vous invite à profiter de la patinoire lors d’une disco sur glace. Enfilez vos patins et laissez vous emporter par le rythme endiablé de notre DJ, dans une ambiance disco unique.

On vous attend nombreuses et nombreaux pour venir patiner et danser dès 19h sur la patinoire intérieure!

Dates

Dates des discos sur glace de la saison 2023 – 2024:

samedi 11 novembre 2023

samedi 16 décembre 2023

mardi 26 décembre

samedi 13 janvier 2024

samedi 10 février 2024

Horaire

De 19h à 23h30.

Prix

Autres événements sur glace

La Ville de Genève propose également la Fête de la glace à la patinoire des Vernets.

Patinoire des Vernets Rue Hans-WILSDORF 4, 1227 Les Acacias Les Acacias 1200 +41 22 418 40 00 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/patinoire-vernets/

Paul Niederhauser