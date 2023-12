Glide : spectacle à la patinoire des Bastions Patinoire des Bastions, 31 décembre 2023, .

[Glide](Lien youtube du spectacle Glide) est un spectacle best of qui fusionne la virtuosité athlétique, l’innovation artistique et la magie poétique de la glisse.

Avec cette performance, les artistes du Patin Libre amènent le public à la découverte d’un patinage qui sort complètement des sentiers battus.

Une expérience rafraîchissante pour toute la famille !

Juste après le spectacle, les artistes du Patin Libre proposerons de courts ateliers ludiques permettant aux débutants comme aux experts de s’initier à l’art de danser en patins à glace.

Patinoire des Bastions Parc des Bastions, 1204 079 375 87 05 http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/patinoire-bastions/

Rolline Laporte