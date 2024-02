Patinoire des Allées Place Francois Villon Aix-en-Provence, samedi 24 février 2024.

Vous aimez la glisse ? Bonne nouvelle, une patinoire de 200m² s’installe à Aix pour les vacances, place François Villon, à coté de l’Office de Tourisme. Petits et grands pourront s’essayer aux joies du patinage et pourquoi pas tenter quelques pirouettes

Grande nouvelle, pour la seconde fois une patinoire s’installe aux Allées en plein centre-ville d’Aix-en-Provence.



Du samedi 24 février au samedi 9 mars inclus, les commerçants des Allées accueillent une patinoire de 200m2, Place François Villon.



Ouverte 7/7 jours de 10h30 à 19h30, petits et grands pourront s’essayer aux joies du patinage et pourquoi pas tenter quelques pirouettes. Ils pourront ensuite se régaler d’une pause gourmande dans les restaurants des Allées autour d’un chocolat chaud maison comme s’ils étaient à la montagne.



Une patinoire éco-responsable conçue en glace synthétique, 100% recyclable et réutilisable.



Afin de permettre à chacun de virevolter en toute sécurité, il est fortement conseillé de porter des gants pour patiner.



Des entrées gratuites vous attendent chez vos commerçants des Allées et le week-end au STAND ACCUEIL.



L’ensemble des recettes de la journée du samedi 2 mars seront reversées à une association caritative locale.



