Vaujany Hockey Cup Patinoire de Vaujany Vaujany, 9 novembre 2023, Vaujany.

Vaujany,Isère

Terre de sportifs de haut niveau, la station organise une nouvelle fois la « Vaujany Hockey Cup », un tournoi de hockey 4 nations..

2023-11-09 16:00:00 fin : 2023-11-11 . .

Patinoire de Vaujany Route des Combes

Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



A land of high-level athletes, the resort is once again organising the « Vaujany Hockey Cup »

Tierra de deportistas de alto nivel, la estación organiza de nuevo la « Vaujany Hockey Cup », un torneo de hockey entre 4 naciones.

Als Land der Spitzensportler organisiert der Ort erneut den « Vaujany Hockey Cup », ein Vier-Nationen-Hockeyturnier.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme de Vaujany