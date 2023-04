TOURNEE EQUIPE DE FRANCE – PATINAGE ARTISTIQUE PATINOIRE DE POISSOMPRE Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges . L’équipe de France part en tournée ! Juste après les Championnats du Monde de Montpellier, nos champions olympiques en danse sur glace Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron et les autres membres de l’équipe de France de patinage partent en tournée dans toute la France .

Réservation des places en ligne sur le site: contact@francepatinoire.fr https://tourneeequipedefrance.francepatinoire.fr/produit/epinal-29-04-2023-20h00/

