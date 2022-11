PATINOIRE DE NOËL

2022-12-17 – 2022-12-17 Pouzauges s’anime en cette période de Noël pour les petits et les grands !

Préparez-vous, bonnet, gants, patins, vous pourrez savourer le plaisir de chausser les patins en famille, entre amis. Samedi 17 : 13h-19h

Dimanche 18 : 11h-18h

Lundi 19 au vendredi 23 : 13h-19h

Samedi 24 : 13h-17h La patinoire de noël est de retour au cœur de la ville ! mairie@pouzauges.com +33 2 51 57 01 37 http://www.pouzauges.com/ dernière mise à jour : 2022-11-10 par

