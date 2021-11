Yvetot Yvetot Seine-Maritime, Yvetot Patinoire de Noël Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Patinoire de Noël Yvetot, 26 novembre 2021, Yvetot. Patinoire de Noël Yvetot

2021-11-26 – 2022-01-02

Enfiliez vos patins et venez glisser sur la patinoire de Noël, installée sur la place de l'Hôtel de Ville. Dans une ambiance festive venez vous amuser seul, entre amis ou en famille ! Inauguration le vendredi 26 novembre, à 18h30.

mairie@yvetot.fr +33 2 32 70 44 70 https://www.yvetot.fr/

