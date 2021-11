Sens Sens 89100, Sens Patinoire de Noël Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Patinoire de Noël Sens, 27 novembre 2021, Sens. Patinoire de Noël Place de la République Cour du Palais Synodal Sens

2021-11-27 – 2022-01-02 Place de la République Cour du Palais Synodal

Sens 89100 Installée dans la cour du palais synodal, cette attraction fait son grand retour pour les amateurs de glisse. Confirmés ou débutants, la joie mêlée de frissons restera intacte, l’essentiel étant de rester sur ses patins ! +33 3 86 95 67 00 Installée dans la cour du palais synodal, cette attraction fait son grand retour pour les amateurs de glisse. Confirmés ou débutants, la joie mêlée de frissons restera intacte, l’essentiel étant de rester sur ses patins ! Place de la République Cour du Palais Synodal Sens

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: 89100, Sens Autres Lieu Sens Adresse Place de la République Cour du Palais Synodal Ville Sens lieuville Place de la République Cour du Palais Synodal Sens