Patinoire de Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Patinoire de Noël Sélestat, 25 novembre 2022, Sélestat. Patinoire de Noël

Square Ehm Sélestat Bas-Rhin

2022-11-25 10:00:00 – 2023-01-06 20:00:00 Sélestat

Bas-Rhin Sélestat EUR Pour profiter en famille, entre amis des joies de la période de Noël, les Vitrines de Sélestat vous proposent un tour de patin à glace sur la patinoire de 200m2 installée Square Ehm. Profitez également des gourmandises proposées dans les chalets autour de la patinoire. Glisse, dérapage et fous rires sur une patinoire entourée d’un village de Noël +33 6 62 41 50 23 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Square Ehm Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Patinoire de Noël Sélestat 2022-11-25 was last modified: by Patinoire de Noël Sélestat Sélestat 25 novembre 2022 Bas-Rhin Sélestat Square Ehm Sélestat Bas-Rhin

Sélestat Bas-Rhin