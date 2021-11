Colmar Colmar Colmar, Haut-Rhin Patinoire de Noël – place Rapp : Tempête de Neige et visite du Père Noël Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

2021-12-22 16:00:00 – 2021-12-22 18:00:00

Colmar Haut-Rhin EUR La magie de Noël opérera sur la patinoire de Noël place Rapp puisqu’il neigera sur la glace pour le plaisir des patineurs et des spectateurs ! N’oubliez pas vos appareils photos ! Des pains d’épice seront distribués aux patineurs par notre partenaire Top

Music ! Le Père Noël rendra visite aux petits patineurs à 16h sur la patinoire. +33 3 89 80 09 05 La magie de Noël opérera sur la patinoire de Noël place Rapp puisqu’il neigera sur la glace pour le plaisir des patineurs et des spectateurs ! N’oubliez pas vos appareils photos ! Des pains d’épice seront distribués aux patineurs par notre partenaire Top

