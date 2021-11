Santes Espace Agora Santes Nord, Santes Patinoire de Noël Espace Agora Santes Santes Catégories d’évènement: Nord

Horaires : Vendredi 26 novembre Nocturne de 17h à 21h Samedi 27 novembre de 10h à 19h Dimanche 28 novembre de 10h à 19h Tarif : 3,50 EUR les 20 minutes Location de patins incluses Paiements en espèces uniquement à la caisse centrale des Ateliers du Père Noël (Espace Culturel Agora)

entrée libre

L’association Les F.E.T.A.R.D.S, avec le soutien technique et financier de la ville de Santes installe une patinoire pour les fêtes de Noël ! Espace Agora Santes avenue des sports 59211 santes Santes Nord

