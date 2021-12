Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges PATINOIRE DE NOËL EN PLEIN AIR Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

2021-12-20 14:30:00 – 2021-12-23 17:30:00

Mirecourt Vosges Mirecourt 2.5 EUR PATINOIRE de Noël en plein air

Tarif unique : 2€50 la séance, location de patins incluse

(2 heures maximum)

Les enfants de moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés par un adulte

GANTS OBLIGATOIRES.

Port du masque +33 3 29 37 05 22 Ville de Mirecourt

