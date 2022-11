PATINOIRE DE MAGALAS

PATINOIRE DE MAGALAS, 16 décembre 2022, . PATINOIRE DE MAGALAS



2022-12-16 14:00:00 – 2022-12-16 17:00:00 Du 16 au 31 décembre 2022 patinoire sur la Promenade. Ouverture : Dimanche 18décembre de 10h à 17h – Du lundi au samedi de 14h à 17h – Le 24 et le 31 décembre 2022 de 14h à 16h. Fermé le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Tarif : 1€ les 30 minutes (sur place ou en prévente à la mairie). Les enfants de moins de 12 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Gants obligatoire. Du 16 au 31 décembre 2022 patinoire sur la Promenade. Ouverture : Dimanche 18décembre de 10h à 17h – Du lundi au samedi de 14h à 17h – Le 24 et le 31 décembre 2022 de 14h à 16h. Fermé le 25 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Tarif : 1€ les 30 minutes (sur place ou en prévente à la mairie). Les enfants de moins de 12 ans doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Gants obligatoire. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville