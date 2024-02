Patinoire de lumières, Festival Normandie Impressioniste Patinoire de loisirs Edith Ballester Rouen, samedi 24 février 2024.

Vendredi

Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, devenez les pinceaux vivants d’une toile virtuelle qui se modifie par le tracé de vos glissades. L’artiste Miguel Chevalier, pionnier de l’art numérique, propose cette installation lumineuse et interactive sur la glace de la patinoire de l’île Lacroix.

Miguel Chevalier, pionnier de l’art numérique imagine Digital ParadIce, une installation interactive présentée pour la première fois sur la surface d’une patinoire. Une peinture de lumière aux multiples lignes ondulantes colorées est projetée sur la glace. Tels des pinceaux numériques, les patineurs en mouvement, modifient la toile virtuelle dynamique haute en couleur. Digital ParadIce crée une nouvelle expérience de l’art et introduit une nouvelle forme de peinture gestuelle dans la continuité de l’action painting de l’artiste Jackson Pollock. Cette oeuvre très festive créera des sensations inédites pour les patineurs dont les chorégraphies participent à créer une œuvre collective en constante métamorphose. Digital ParadIce est proche d’une forme d’impressionnisme numérique. Si la touche picturale est remplacée par le pixel, l’oeuvre retrouve la sensibilité cosmique de Monet, notamment son exploration de la lumière et du temps.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-05-03

Patinoire de loisirs Edith Ballester Avenue Jacques Chastellain

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

