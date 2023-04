Pâques à la patinoire 299 avenue de l’Adour, 9 avril 2023, Anglet.

Venez profiter d’un moment de glisse en famille et participer à une grande chasse aux oeufs de Pâques à la patinoire !.

2023-04-09 à ; fin : 2023-04-10 11:30:00. EUR.

299 avenue de l’Adour Patinoire de La Barre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a moment of sliding with your family and participate in a great Easter egg hunt at the rink!

Venga a disfrutar de un momento de deslizamiento con su familia y participe en una gran búsqueda de huevos de Pascua en la pista de hielo

Genießen Sie einen Moment des Schlittschuhlaufens mit der ganzen Familie und nehmen Sie an einer großen Ostereiersuche auf der Eisbahn teil!

Mise à jour le 2023-03-29 par OT Anglet