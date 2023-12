Gala de la Saint-Sylvestre Patinoire de Colmar COLMAR Catégorie d’Évènement: Colmar Gala de la Saint-Sylvestre Patinoire de Colmar COLMAR, 31 décembre 2023, COLMAR. Gala de la Saint-Sylvestre Dimanche 31 décembre, 17h00 Patinoire de Colmar Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T17:00:00+01:00 – 2023-12-31T18:30:00+01:00

Fin : 2023-12-31T17:00:00+01:00 – 2023-12-31T18:30:00+01:00 La Ville de Colmar vous invite à son traditionnel Gala de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2023 à 17h à la Patinoire de Colmar. Avec

L’Harmonie Colmarienne

L’association pour la promotion des sports de glace de Colmar

Véritable institution colmarienne, ce gala de fin d'année est animé pour la 2ème année consécutive par l'Harmonie Colmarienne autour d'un programme principalement composé de musiques de film. Sur la glace, les élèves patineurs proposeront un show à la hauteur de l'événement ! Patinoire de Colmar 15 rue Robert Schuman , 68000 COLMAR COLMAR

