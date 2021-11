Arc-et-Senans Saline royale Arc-et-Senans, Doubs Patinoire couverte de la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Pour la 4e année, une patinoire de 300m² est installée à l’intérieur de la Berne Ouest, au cœur de la Saline royale. Prix (en dehors du marché de Noël) : billet d’entrée de la Saline royale. Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 18h hors vacances scolaires. Ouverture tous les jours de 10h à 18h pendant les vacances scolaires. En savoir plus : [https://www.salineroyale.com/patinoire-couverte-2021/](https://www.salineroyale.com/patinoire-couverte-2021/) Pour la 4e année, une patinoire de 300m² est installée à l’intérieur de la Berne Ouest, au cœur de la Saline royale. Saline royale Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs

