En période scolaire :

les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h,

les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h,

le dimanches de 14h à 18h.



Pendant les vacances:

du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h,

le dimanche de 14h à 18h.



Entrée 2€, patins et caques inclus ( gants conseillés)

La patinoire de la Place Baragnon sera inaugurée le vendredi 16 décembre après-midi. info@ot-cassis.com +33 4 42 18 35 81

