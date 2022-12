Sortie loisirs : Patinoire Patinoire Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Sortie pour les collégiens de 11 à 15 ans sur inscription en ligne Patinoire Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville. Samedi 21 janvier 2023, sortie Patinoire en après-midi sur réservation Tarif 1 Un après-midi consacré au plaisir de la glisse à Boulogne-Billancourt.

