Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes Patient Théâtre Boris-Vian Couëron

Nantes

Patient Théâtre Boris-Vian, 18 décembre 2021, Couëron. 2021-12-18

Horaire : 15:45 16:15

Gratuit : non Tarif : 5€ 6 ans + Autour d’un carré de néons, les équilibres se mêlent à l’énergie de la danse et de l’acrobatie. Sur les mains comme sur les pieds, c’est un basculement, un soulèvement. Un corps qui se défend, un esprit qui prend la fuite : une libération jubilatoire où l’on rit de nos propres angoisses. Patient c’est l’histoire de quelqu’un qui n’attendra plus rien. Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

