PATIENCE JOLIE CERISE COMEDIE DE BESANCON Besancon, vendredi 26 avril 2024.

Cerise a toujours rêvé de devenir un joli cerisier ; le plus grand de tout le quartier.Mais sa rencontre avec Mila, une petite fille intrépide, va venir chambouler tout son destin bien tracé. Mila va alors l’aider à accéder à son rêve, même si elle ne sait pas vraiment comment aider à pousser un cerisier… Un spectacle où se mélangent humour, douceur et couleurs, pour les petits dès 1 an.

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 10:30

COMEDIE DE BESANCON 4 RUE DE LA CONVENTION 25000 Besancon 25