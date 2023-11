Le YAS débarque en ville! Pathé Balexert Genève, 18 novembre 2023, Genève.

L’animateur de Tataki (RTS) Sacha Porchet recevra des jeunes de la région de Genève pour une rencontre interactive avec la Lauréate du Young Activists Summit 2023 Maïmouna Ba, qui se bat sans relâche pour soutenir les victimes des conflits et promouvoir la paix dans sa communauté au Burkina Faso.

Cette discussion inédite entre Sacha et Maïmouna retracera non seulement son histoire, son combat et ses réalisations sur le terrain, mais aussi tous les défis auxquels elle a dû faire face et comment elle les a surmontés.

Le public pourra poser des questions à Maïmouna et Sacha, et s’engager concrètement en faveur des causes de Maïmouna.

Cet évènement est organisé par le Young Activists Summit, en partenariat avec Tataki, avec le soutien de la Ville de Genève, la Loterie Romande et Goldbach Neo.

Pathé Balexert Avenue Louis-CASAÏ 27, 1209 Genève Genève 1220

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:30:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

