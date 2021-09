Amancey Amancey Amancey, Doubs Pâtes créatives Amancey Amancey Catégories d’évènement: Amancey

Doubs

Pâtes créatives Amancey, 15 septembre 2021, Amancey. Pâtes créatives 2021-09-15 – 2021-09-15 Bibliothèque 13, rue du Four

Amancey Doubs Amancey Découvrez des recettes de pâtes (à modeler, à sel, à sable, à colle…) faciles à fabriquer avec des ingrédients non toxiques et sans additifs.

Tout public. +33 3 81 86 75 72 Découvrez des recettes de pâtes (à modeler, à sel, à sable, à colle…) faciles à fabriquer avec des ingrédients non toxiques et sans additifs.

Détails Catégories d'évènement: Amancey, Doubs Autres Lieu Amancey Adresse Bibliothèque 13, rue du Four Ville Amancey