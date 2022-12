Pater – Guillaume Buffard Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Du vendredi 06 janvier 2023 au samedi 14 janvier 2023

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h40

. payant Pater pourrait être la libre interprétation théâtrale du mythe d’Isaac, l’enfant sacrifié d’Abraham. Car même si nous sommes au 21e siècle et que le temps des écrits bibliques est révolu, le poids de leur héritage semble toujours aussi ardent… Dans cette tragédie contemporaine, Guillaume Buffard nous raconte l’histoire de deux frères qui se retrouvent après des années d’absence au chevet de leur père. Des retrouvailles qui semblent tout d’abord impossibles : Isaac rêve de réconcilier une famille meurtrie ; Ismaël a la ferme intention de placer son père et son frère face à leurs responsabilités. Leurs attitudes face au pouvoir s’affrontent, leurs visions du monde s’entrechoquent. Mais peu à peu, la dérision s’installe, l’espace de la fiction vient modifier la posture des deux frères et une certaine légèreté transforme le conflit en dialogue poétique. On y entend des questionnements intérieurs puissants. Que reste-t-il de notre libre arbitre sous le poids de l’héritage ? Comment alors concilier ces attaches sociales et familiales à l’amour de nos pères ? Entre amour et révolte, Pater interroge notre rapport ambigu à l’autorité, dans un récit qui laisse une grande place à l’humour. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.lemonfort.fr/programmation/pater 0156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.lemonfort.fr/programmation/pater

