Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Indre-et-Loire, Savigny-en-Véron Pâte à modeler et compagnie Savigny-en-Véron Savigny-en-Véron Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Savigny-en-Véron

Pâte à modeler et compagnie Savigny-en-Véron, 7 novembre 2021, Savigny-en-Véron. Pâte à modeler et compagnie 2021-11-07 15:00:00 – 2021-11-07 17:00:00

Savigny-en-Véron Indre-et-Loire Savigny-en-Véron Atelier créatif : pâte à modeler et compagnie

Que ce soit dans un souci d’économie, pour disposer de produits plus sains et naturels ou simplement parce que vous aimez faire les choses, nous vous proposons à travers cet atelier de créer, en familles, vos propres pâtes à modeler, sable magiques ou peintures naturelles. En partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire. Atelier créatif : pâte à modeler et compagnie

En partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire. c.daguenet@cc-cvl.fr +33 2 47 58 09 05 Atelier créatif : pâte à modeler et compagnie

Que ce soit dans un souci d’économie, pour disposer de produits plus sains et naturels ou simplement parce que vous aimez faire les choses, nous vous proposons à travers cet atelier de créer, en familles, vos propres pâtes à modeler, sable magiques ou peintures naturelles. En partenariat avec le CPIE Touraine Val de Loire. dernière mise à jour : 2021-10-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Savigny-en-Véron Autres Lieu Savigny-en-Véron Adresse Ville Savigny-en-Véron lieuville 47.20773#0.12851