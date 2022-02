Pat’dating à la BEP Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Pat’dating à la BEP Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 16 février 2021, Toulouse. Pat’dating à la BEP

Bibliothèque d’étude et du patrimoine, le mardi 16 février 2021 à 18:00

Vous êtes amoureux du patrimoine écrit ? Sur le principe du speed dating, venez « rencontrer » des ouvrages rares, originaux ou inattendus, lors d’un Pat’dating avec des personnages hauts en couleurs ! Toutes les 10 minutes, vous changerez de partenaire livresque et choisirez celui qui vous a le plus séduit… BEP – Salle patrimoine. Durée : 45 mn, sur inscription par mail uniquement avant le vendredi 14 février (nombre de place limité) : mediation.bep@mairie-toulouse.fr Vous êtes amoureux du patrimoine écrit ? Sur le principe du speed dating, venez « rencontrer » des ouvrages rares, originaux ou inattendus, lors d’un Pat’dating avec des personnages hauts en couleurs Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-16T18:00:00 2021-02-16T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Bibliothèque d’étude et du patrimoine Adresse 1 rue de Périgord Ville Toulouse lieuville Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse

Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Pat’dating à la BEP Bibliothèque d’étude et du patrimoine 2021-02-16 was last modified: by Pat’dating à la BEP Bibliothèque d’étude et du patrimoine Bibliothèque d’étude et du patrimoine 16 février 2021 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Toulouse toulouse

Toulouse