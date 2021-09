Patchwork Octobre Rose Ligny-le-Ribault, 9 octobre 2021, Ligny-le-ribault.

Patchwork Octobre Rose

Ligny-le-Ribault, le samedi 9 octobre à 10:00

Vous pourrez y découvrir l’expo de patchworks, de tableaux sur la femme, un stand de la ligue contre le cancer pour répondre à toutes vos questions. Cette visite est ouverte à tous et gratuite. Pour les personnes désirant participer à la journée, les inscriptions doivent se faire avant le 1er octobre. Le tarif est de 10€ entièrement reversés à la ligue contre le cancer. Un travail collectif vous sera proposé et adapté aux débutantes. Nous vous proposerons le café et l’apéritif. Pensez à apporter verre, assiettes, couverts, pain et boisson. Cette journée sera animée par l’artiste Galla qui nous présentera quelques-unes de ses œuvres. Les fournitures : Trousses de couture habituelle, Différents tissus, Fils de différentes couleurs, Crayon papier et papier blanc 30x et Ruban petits boutons…

Samedi 9 octobre à Ligny et dans le cadre d'Octobre rose, ce rendez-vous devenu incontournable depuis plusieurs années dans la salle polyvalente, se tiendra de 10h à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T17:00:00