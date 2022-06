Patchwork… le retour : La couture sur papier Saint-Junien Saint-Junien Catégories d’évènement: 87200

Saint-Junien

Patchwork… le retour : La couture sur papier Saint-Junien, 10 juin 2022, Saint-Junien. Patchwork… le retour : La couture sur papier Saint-Junien

2022-06-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-10 17:30:00 17:30:00

87200 Saint-Junien Vendredi 10 juin de 14 h à 17 h 30

Centre administratif Martial Pascaud

1er étage – salle n° 2 Après presque deux années de dormance liée à la COVID, l’Association « Vienne et Glane Patchwork » retrouve son dynamisme.

En ce début juin, nous avons prévu une animation pour parfaire nos notions de base :

La couture sur papier

Une méthode de base du patchwork qui permet de développer d’autres techniques comme : le crazy , le vol d’oies, le log cabin, le compas du marinier…

Cette animation est programmée grâce au savoir faire et à la compétence d’une de nos adhérentes : Lilian CROSSLEY. Vendredi 10 juin de 14 h à 17 h 30

Centre administratif Martial Pascaud

1er étage – salle n° 2 Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 87200, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Adresse Ville Saint-Junien lieuville Saint-Junien

Patchwork… le retour : La couture sur papier Saint-Junien 2022-06-10 was last modified: by Patchwork… le retour : La couture sur papier Saint-Junien Saint-Junien 10 juin 2022

Saint-Junien