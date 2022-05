“Patchwork d’art” : exposition artistique de Marie Paul

“Patchwork d’art” : exposition artistique de Marie Paul, 29 août 2022, . “Patchwork d’art” : exposition artistique de Marie Paul

2022-08-29 – 2022-09-11 Venez découvrir les nouveaux Patchworks de l’artiste et partager avec elle vos coups de cœur. Sa passion c’est la création !

Ses œuvres lui ressemblent, reflètent un défi permanent pour une réalisation esthétique, audacieuse et minutieuse. dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville