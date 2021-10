Patch the sky with 5 colored stones – Daria Faïn avec ZOA Studio Le Regard du Cygne, 2 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 2 novembre 2021

de 20h à 21h

payant

Aussi introspectif que jubilatoire, le corps en solo apparaît tel un livre ouvert, à l’écoute et pleinement engagé dans le mouvement et la lecture du monde…

Cette pièce vient de la nécessité, de partager l’expérience de trente années de danse et théâtre à New York. patch the sky with 5 colored stones explore le processus en jeu dans la dynamique de la perception relative et absolue du corpsesprit. Cette dynamique engage la chorégraphe à jouer avec la construction et la déconstruction de l’expérience de la réalité.

DARIA FAÏN, née en France, vit à New York. Elle étudie les philosophies indiennes et chinoises, l’architecture, et mène des recherches sur le théâtre antique Grec. De ces croisements, elle nourrit sa danse et co-fonde le Prosodic Body, pratique mêlant art, santé et société.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL ZOA

Chorégraphie et Interprétation : Daria Faïn

Musicien : en cours

Lumière : Tuçe Yasak

Costumes : Athena Kokoronis

Co-production : la Chocolate Factory et le Prosodic Body.

Avec le soutien du New York State Council on the Arts, GPS/Global Practice Sharing program de Movement Research financé par le Trust for Mutual Understanding.

Soutien en résidence : BROOKLYN STUDIO FOR DANCE (US), Zagreb Dance Center (HR), la Saari (FI) subventionnée par la Kone Foundation; Movement Research Residency, financée par la Scherman Foundation’s Katharine S. and Axel G. Rosin Fund.

Spectacles -> Danse

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 et 60 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne 0143585593 info@leregarducygne.com

Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-11-02T20:00:00+01:00_2021-11-02T21:00:00+01:00

©Carole Porteous